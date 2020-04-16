Levent Dörter: Koronavirüsü çabuk atlattım

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’le aşk yaşayan şarkıcı Levent Dörter, bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınmış, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Taburcu edilen ve şimdilerde 14 günlük ev karantinasında olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi.

"DİLAN DA TEDAVİ GÖRÜYOR"

Pencereden gazetecilere açıklama yapan Dörter, “Çabuk atlattım. Çok şükür iyiyim. Her şey yolunda. Dilan da ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgili. En yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgileniyor, her gün arayıp mesaj atıyorlar.” dedi.