8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapan feministler, ezanı ıslıklayarak büyük bir tepkiye neden olmuştu.

TAKSİM'DE YAPILANIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE KALKTI

Konuyla ilgili Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Levent Gültekin, ezan ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Gültekin, ezanın kutsal olmadığını ileri sürerek, Taksim'de ezana karşı yapılan saygısızlığın üstünü örtmeye kalktı.

Levent Gültekin'e göre ezan kutsal değil VİDEO

"EZAN KUTSAL DEĞİLDİR YALAN SÖYLÜYORLAR"

Gültekin, "Ezana bir kutsallık atfedilemez. Ezan kutsal değildir. Yalan söylüyorlar. Bizi sürekli köşeye sıkıştırıyorlar. Orada kutsal olan ibadettir. O ibadete olan çağrı kutsal olamaz. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor. Bir ayette mi, bir hadiste mi? Dinin herhangi bir kaynağında ezanın kutsal olduğu mu yazıyor? Beğenmeme hakkın var." diye konuştu.

Camileri de hedef alan Levent Gültekin, "Cami dediğin insanın yaptığı bir binadır." şeklinde konuştu.