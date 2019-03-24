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Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

Ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş için, "Ah be Ramazan... Bir imam kolay mı yetişiyor..." ifadesini kullanan Levent Üzümcü tepki aldı.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 13:51..
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Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı Levent Üzümcü, basına verdiği demeçlerde ve sosyal medya hesabında sürekli olarak linç edilmekten şikayetçi.

Muhalif olduğu için insanların üzerine geldiğini iddia eden Levent Üzümcü, skandal bir tweet'e imza attı. Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti.

"BİR İMAM KOLAY MI YETİŞİYOR"

Geçtiğimiz günlerde DHA'ya düşen "Denizli'nin Çivril ilçesinde imam Ramazan Akbaş (47), kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi." haberini paylaşan Levent Üzümcü, "Ah be Ramazan... Bir imam kolay mı yetişiyor..." ifadesini kullandı.

Levent Üzümcü ölen imamla dalga geçti

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Levent Üzümcü'nün bu ifadesi tepkilere neden oldu. İnsanları aşağılayan ifadeleriyle gündem olan Levent Üzümcü, yine muhalif olduğu için linç edilmekten şikayetçi olmaya devam ediyor.

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