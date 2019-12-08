İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir iş yerine gelerek yüzlerini kapatmaya çalışan 3 kişi, 10 bin TL değerinde ham pirinç ürünleri çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı anbean kameraya yansıdı.

Levye ile 10 bin TL değerinde pirinç çalan hırsızlar ViDEO

SERBEST KALDI

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan şahıslardan S.K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.