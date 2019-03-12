taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4631
Euro
6.16585
Altın
1297.14
Borsa
101931.39
Gram Altın
227.802

Lexus iki aracın prömiyerini yaptı

Lexus, LC Süper Coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil eden LC Convertible Konsepti ve pist odaklı RC F Track Edition'ı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 17:37..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Lexus iki aracın prömiyerini yaptı

Lexus markasının güçlü ve sıra dışı tasarım felsefesini temsil eden LC Convertible Konsepti, markanın ödüllü tasarımının daha ileriye taşınmasını sağladı. Akıcı tasarım çizgileri, üstü açılan tavan ve güçlü motoruyla, her açıdan Lexus markasının zirvesini temsil ediyor.

Lexus iki aracın prömiyerini yaptı

SARI DİKİŞLERLE TAMAMLANDI

22 inç jantlarıyla performans vurgusunu arttıran LC Convertible Konsepti, uzun, alçak ve akıcı tasarım hatlarıyla öne çıkan LC Coupe’nin atletik oranları koruyarak tasarlandı.

LC’nin kendine has kimliğini doğal bir şekilde evrimleştirerek üstü açılan hale getiren Lexus, Japon estetiklerini ve üstün sürüş özelliklerini bir araya getirdi. Beyaz deri döşemeler, genel tasarımın zarifliğini bozmadan sarı dikişlerle tamamlandı.

Lexus iki aracın prömiyerini yaptı

DAHA YÜKSEK PERFORMANS İÇİN TASARLANDI

Lexus’un Cenevre’de sergilediği diğer model ise, markanın dinamik modelinin performansını artırarak farklı bir boyuta taşıdığı RC F Track Edition oldu. Sınırlı üretime sahip olacak Track Edition versiyonu, Lexus markasının üstün işçilik kalitesini, yüksek performansla birleştiriyor. Lexus’un dünya çapında farklı serilerinde mücadele eden yarış takımlarından ilham alarak geliştirilen RC F Track Edition, daha geliştirilmiş aerodinamileri, daha düşük ağırlığı, yenilenmiş süspansiyonlarıyla performans seviyesini farklı bir boyuta taşındı.

Önceki RC F’ye göre 80 kg kadar hafifleyen RC F Track Edition, pistte ve yolda üstün performans sergileyecek şekilde geliştirildi. Track Edition modelinde, atmosferik 5.0 litre V8 motor yer alıyor. 472 HP güç ve 520 Nm tork üreten motor, RC F Track Edition elektronik kalkış kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede çıkabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

TV8 teklifiyle gündem olan Turkven'in ilginç hikayesi

94
Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

Bedelli fiyatı yurt dışındakilere fazla gelebilir

456
Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

Şeyma Subaşı kıyafetlerini satışa çıkarmayı planlıyor

126
Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

47
Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

Süleyman Demirel'in anıt mezarında sona yaklaşıldı

259
Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

Kocaeli'de Pisa Kulesini andıran yamuk binalar korkutuyor

60
Melania Trump FETÖ okulunu övdü

Melania Trump FETÖ okulunu övdü

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir