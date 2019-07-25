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Lexus yeni aracını üstü açık üretecek

Lexus, süper coupe LC’nin üstü açık modelini üretmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 15:48..
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Lexus yeni aracını üstü açık üretecek

Premium otomobil üreticisi Lexus, yeni aracını kamuoyuna duyurdu.

2015'TEN BU YANA İLK KEZ

Lexus, süper coupe LC’nin üstü açılan versiyonunu üretecek. Böylece Lexus, 2015’ten bu yana ilk kez üstü açılan bir model üretmiş olacak.

Lexus yeni aracını üstü açık üretecek

OTOMOBİL FUARINDA İLK GÖSTERİMİ YAPILDI

2014 yılında RC’nin üstü açılan konseptini sergileyen Lexus, LC’nin üstü açılabilen konseptini ise ocak ayında gerçekleştirilen Detroit Otomobil Fuarı’nda gösterdi.

Şirket, aracın prototipini gümüş ve siyah dijital kamuflaj motifleriyle tanıttı. Lexus, aracın teknik detaylarını ve üretim tarihlerini önümüzdeki dönemde açıklayacak.

Lexus yeni aracını üstü açık üretecek

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