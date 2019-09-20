Leyla Aydemir cinayetinde anne ve baba hakim karşısında

Ağrı'da geçtiğimiz yıl bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018'de kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili dava bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

ANNE 'SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM'

Mahkemede ifade veren anne Şükran Aydemir'e, mahkeme başkanı "Sana baskı yapıp korkutuyorlar mı? Bak kızın ölmüş, anlat. Bize yardımcı ol" dedi. Önce Allah'a, sonra devlete sonra da mahkemeye inancı olduğunu söyleyen Aydemir, "Kızımı kim o şekilde öldürdüyse aç susuz bıraktılar. Kızımı kim o şekilde öldürdü, zulümdür. Çıplak niye soydunuz? Benim 6 çocuğum daha var kim yaptıysa şikayetçiyim. İmanımı yakamam. Kimseyi yakamam gözümle görmedim. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

SEGBİS'LE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Ali Aydemir, SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Mahkeme heyetinin, "Cesedin bulunduğu yerde 'Biz arama yaptık' diyerek görevlileri farklı yönlendirdin mi?" sorusunu yanıtlayan Mehmet Ali Aydemir, "Yok, kesinlikle öyle bir şey olmadı" dedi. Mahkeme heyetinin Leyla'nın bulunduğu tarlada 3- 4 gün çalıştığıyla ilgili sorusuna ise "Evet 3 gün çalıştım. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.



Anne Şükran Aydemir-Baba Nihat Aydemir

MAHKEME BAŞKANINDAN BABAYA: CİDDİYETSİZ BİR ADAMSIN

Kızının ölümüyle ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde konuşan baba Nihat Aydemir, ailesinin böyle bir suçu işlediğine inanmadığını söyledi. Duruşmalara katılma talebinin olduğunu anlatan Nihat Aydemir, mahkeme heyetinin "Neden aileni koruyorsun?" sorusuna ise "Ben onları korumuyorum. Eğer onlar yapmışsa onlardan da şikayetçiyim. Ama ailemin bu işi yaptığına inanmıyorum" dedi.

Nihat Aydemir, "Asıl benim şüphelendiğim kişiler Ali ve Mehmet K." dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen, ölen kızın babası değilsin de sanık gibi davranıyorsun. Çok ciddiyetsiz bir adamsın. Magazin programlarındaki gibi altını doldurmadan birilerinrden şüpheliniyorsun" dedi.

Mahkeme başkanının "Soruşturmayı yürüten savcıya 'Aramaları durdurun, jandarmayı geri çekin, çocuğu bırakacaklar' niye dedin? Senin talebin üzerine aramalar durdurulmuş ama konuyla ilgili basında haberler çıkınca yeniden başlatılmış. Böyle bir şey dedin mi demedin mi? Bak konunun tanığı savcıyı da dinleyeceğim" demesi üzerine Nihat Aydemir, "Ben öyle bir şey söylemedim. O gün seçim vardı, o yüzden çalışmalar durduruldu" diye konuştu.