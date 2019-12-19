Leyla'nın tutuklu amcası Mehmet Ali Aydemir'e tahliye

Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018 tarihinde gittiği Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki kızları Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili “kasten adam öldürme” suçundan tutuklu yargılanan baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir serbest bırakıldı.

Diğer tutuklu amca Yusuf Aydemir’in ise tutukluluğu devam ediyor.

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada küçük kızın ailesinin avukatın bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıkmış ve Aydemir ailesi sanıklardan şikayetçi olmamıştı. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanık savunmalarını dinledikten sonra amca Yusuf Aydemir’in de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

İKİNCİ CELSE 21 ŞUBATTA

Tutuklu yargılanan Mehmet Ali Aydemir ise “mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre, dosyasın gelmiş olduğu aşama” sebebiyle tahliye olduğu açıklanırken, duruşmanın ikinci celsesinin 21 Şubat tarihinde görüleceği aktarıldı.