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Leyla'ya donör aranıyor

Kahramanmaraş'ta yüz nakli olmayı bekleyen Leyla Demirci'ye, Akdeniz Üniversitesi'nden iyi haber geldi.

AA | 27.08.2019 - 15:19..
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Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Kahramanmaraş'ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin takip ettiği hastalardan olduğunu, uygun donör çıktığında nakil işleminin gerçekleştirileceğini bildirdi.

"KENDİSİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aylıkken yüzü tamamen yanan Demirci'nin 12 yaşındayken kendilerine başvurduğunu, o tarihten beri kendisini takip ettiklerini söyledi.

Leyla'ya donör aranıyor

Demirci'nin yüz nakli yapılabilecek durumda olduğunu, tam yüz nakli yapmak istediklerini vurgulayan Özkan, "Leyla'ya biz de nakil yapmak istiyoruz, uzun süredir de takip ettiğimiz bir hasta. Ancak uygun donörün çıkması gerekiyor. Uyumlu donör olduğu takdirde nakli gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"HEYECAN VE SABIRLA BEKLİYORUZ"

Özkan, Demirci'nin uzun zamandır büyük heyecan ve sabırla beklediğini, kısa zamanda kadavranın çıkmasını ve başarılı bir naklin gerçekleşmesini istediklerini kaydetti.

Leyla'ya donör aranıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, yüz nakli bekleyen Leyla Demirci'nin tedavi sürecinin Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte olduğunu, nakil için donör beklendiğini ve bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteğin de Bakanlıkça sağlanacağını bildirmişti.

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