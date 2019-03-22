Leylekler Ankara semalarında

Dolar, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) açıklaması sonrasında kısa bir düşüşün ardından Trump’ın İsrail açıklamasıyla, tekrar yükselmeye başladı. Türkiye Merkez Bankası ise sessizliğini koruyor.

İngiliz basını, Liverpool'un Beşiktaş'ta istenmeyen adam olan Karius'u sezon sonunda geri çağırmak gibi bir düşüncesi olmadığını yazdı.

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Avrupalıların dörtte biri, robotlara siyasetçilerden daha fazla güveniyor

Yeni yapılan araştırmaya göre Avrupa'da yaşayan her dört kişiden biri, yapay zeka robotlarına siyasetçilerden daha fazla güven duyuyor.