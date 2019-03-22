Leylekler Ankara semalarında

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da kış mevsimini geçiren leylekler, ilkbaharın gelmesiyle birlikte sürüler halinde Türkiye’ye gelmeye başladı.
Leyleklerin gelmesini bekleyen bir diğer kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu.
31 Mart yerel seçimleri öncesi marteniçka bilekliği takan Kılıçdaroğlu'nun, geleneğe göre dileğinin gerçekleşebilmesi için leylek görmesi gerekli.
Kılıçdaroğlu bilekliği çıkarmak için leylek bekliyor VİDEO
BİNLERCE LEYLEK ÇİFTÇİYE EŞLİK ETTİ
Ankara'da görülen leylekler, çiftçi İsmail Bilgiler'e eşlik etti. Göçmen kuşlar, tarlanın sürülmesiyle birlikte ortaya çıkan besinleri yeme mücadelesi verdi.
Bu anlar, çiftçi tarafından görüntülendi.