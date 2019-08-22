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Leylekler yağmura yakalanınca İstanbul'da mola verdi

Sıcak bölgelere göç etmek için yola çıkan leylekler, dün İstanbul'da yağmura yakalanınca Ümraniye'de bina çatışına kondu.

İHA | 22.08.2019 - 11:33..
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Ümraniye üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı.

ZABITA LEYLEKLER İÇİN BEKLEDİ

Binaların çatısına konan onlarca leylek, yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi, görenleri mest etti. Öte yandan Ümraniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, leyleklerin verdiği molada rahatsız olmamaları için nöbet tuttu. Zabıta ekipleri, apartmanın etrafında leylekler için bekledi.

Göçe yağmur arası vererek çatıda bekleyen leylek sürüsü, drone ile havadan da görüntülendi.

Leylekler yağmura yakalanınca İstanbul'da mola verdi

Leylekler yağmura yakalanınca İstanbul'da mola verdi

Leylekler yağmura yakalanınca İstanbul'da mola verdi

Leylekler yağmura yakalanınca İstanbul'da mola verdi


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