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LG, 88 inçlik 8K OLED TV'yi 34 bin dolardan ön siparişe açtı

LG, 88 inç büyüklüğündeki dev 8K televizyonu için 34 bin dolardan Güney Kore'de ön sipariş topluyor.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 12:30..
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Bu yılın başlarında gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yeni televizyonlarını tanıtan LG, özellikle 88 inçlik dev 8K televizyonuyla herkesin dikkatini çekmişti. 88Z9 model numarasına sahip LG'nin merakla beklenen yeni OLED televizyonu, Güney Kore'de 34 bin dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

lg

AVRUPA'DA DAHA PAHALI OLACAK

Yeni gelen bilgilere göre 88 inçlik 8K TV, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde de satışa çıkacak. Ancak Güney Kore'deki 34 bin dolarlık fiyatı fazla bulanlar, ürünün Avrupa fiyatını duyunca daha da şaşırabilir. Çübkü güvenilir kaynaklara göre LG, bu dev televizyonu Avrupa ülkelerinde 42 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkaracak. Yani güncel kura göre televizyonun ülkemizdeki fiyatı, vergiler hariç 248 bin TL'den başlayacak.

LG

LG'nin en iyi işlemcisi Alpha 9 Gen 2 ile desteklenen 88 inçlik 8K OLED TV, yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisi sayesinde görüntüleri optimize ederek mümkün olan en iyi kaliteyi kullanıcılara sunacak. Aynı zamanda Apple Air Play 2 ve Apple HomeKit'i de desteklen yeni TV, Google Asistan ve Amazon Alexa sanal asistanlarına da destek sağlayacak.

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