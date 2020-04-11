LG, 8K ve 4K NanoCell TV 2020 serisini duyurdu

Güney Koreli elektronik üreticisi LG, yeni 8K ve 4K Nanocell TV serisinin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı.

LG; 86 inçlik Nano90 serisi 4K TV, ve hem 75 inçlik hem de 65 inçlik modellere sahip bir Nano99 serisi 8K TV dahil olmak üzere toplamda 12 adet televizyon piyasaya sürüyor.

LG'nin açıklamasına göre NanoCell TV'ler, daha doğru renk üretimi sağlamak için 1 nanometre boyutlu parçacıklardan oluşan bir katman kullanan LCD tabanlı ekranlardan oluşuyor.





LG NANOCELL TV'LERİN ÖZELLİKLERİ

Nano 99 serisinin en büyük özelliği, 8K görüntülere destek veren Alpha 9 Gen 3 yapay zekalı işlemcilere sahip olması. LG'nin 2020 OLED TV'lerinde kullanılan bu işlemci, daha ideal bir 8K görüntü sunabilmek için derin öğrenme teknolojisinden yararlanıyor.

Bütün televizyonlarda Dolby Vision ses, HDR 10 görüntü desteği ve Google Asistan - Amazon Alexa gibi sesli asistanlar bulunuyor.

Televizyonların fiyatlandırması ve piyasaya çıkış tarihleri ise şu şekilde olacak:

8K NANO99 SERİSİ

75 inç - 75NANQ99UNA: Mayıs 2020, 4 bin 999 dolar

65 inç - 65NAN099UNA: Haziran 2020, 3 bin 499 dolar

4K LG NANO90 SERİSİ

86 inç - 86NANO90UNA: Satışta, 3 bin 299 dolar

75 inç - 75NANO90UNA: Mayıs 2020, 2 bin 499 dolar

65 inç - 65NAN9O0UNA: Mayıs 2020, 1 bin 499 dolar

55-inç - 55NANO90UNA: Nisan 2020, 1 bin 049 dolar

4K NANO85 SERİSİ

75 inç - 75NANO85UNA: Eylül 2020, Fiyat belirsiz

65 inç - 65NANO85UNA: Nisan 2020, 1.199 dolar

55-inç - 55NANO85: Mayıs 2020, 849 dolar

49 inç - 49NANO85UNA: Satışta, 649 dolar

4K NANO81 SERİSİ