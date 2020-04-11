LG, 8K ve 4K NanoCell TV 2020 serisini duyurdu

Güney Koreli elektronik üreticisi LG, yeni 8K ve 4K Nanocell TV serisinin özelliklerini ve fiyatlarını açıkladı.
LG; 86 inçlik Nano90 serisi 4K TV, ve hem 75 inçlik hem de 65 inçlik modellere sahip bir Nano99 serisi 8K TV dahil olmak üzere toplamda 12 adet televizyon piyasaya sürüyor.
LG'nin açıklamasına göre NanoCell TV'ler, daha doğru renk üretimi sağlamak için 1 nanometre boyutlu parçacıklardan oluşan bir katman kullanan LCD tabanlı ekranlardan oluşuyor.
LG NANOCELL TV'LERİN ÖZELLİKLERİ
Nano 99 serisinin en büyük özelliği, 8K görüntülere destek veren Alpha 9 Gen 3 yapay zekalı işlemcilere sahip olması. LG'nin 2020 OLED TV'lerinde kullanılan bu işlemci, daha ideal bir 8K görüntü sunabilmek için derin öğrenme teknolojisinden yararlanıyor.
Bütün televizyonlarda Dolby Vision ses, HDR 10 görüntü desteği ve Google Asistan - Amazon Alexa gibi sesli asistanlar bulunuyor.
Televizyonların fiyatlandırması ve piyasaya çıkış tarihleri ise şu şekilde olacak:
8K NANO99 SERİSİ
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75 inç - 75NANQ99UNA: Mayıs 2020, 4 bin 999 dolar
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65 inç - 65NAN099UNA: Haziran 2020, 3 bin 499 dolar
4K LG NANO90 SERİSİ
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86 inç - 86NANO90UNA: Satışta, 3 bin 299 dolar
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75 inç - 75NANO90UNA: Mayıs 2020, 2 bin 499 dolar
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65 inç - 65NAN9O0UNA: Mayıs 2020, 1 bin 499 dolar
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55-inç - 55NANO90UNA: Nisan 2020, 1 bin 049 dolar
4K NANO85 SERİSİ
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75 inç - 75NANO85UNA: Eylül 2020, Fiyat belirsiz
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65 inç - 65NANO85UNA: Nisan 2020, 1.199 dolar
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55-inç - 55NANO85: Mayıs 2020, 849 dolar
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49 inç - 49NANO85UNA: Satışta, 649 dolar
4K NANO81 SERİSİ
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65 inç - 65NANO81ANA: Nisan 2020, 899 dolar
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55-inç - 55NANO81ANA: Nisan 2020, 599 dolar
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