LG, Apple ürünleri için 4K ve 5K monitörlerini tanıttı

LG, en yeni Apple ürünleri için özel olarak tasarlanmış 27 inç UltraFine 5K Ekran (27MD5KL) ve 24 inç UltraFine 4K Ekran (24MD4KL) adlı iki yeni monitörünü açıkladı. Bu iki monitörün de kullanıcılara sunduğu özelliklere daha yakından bakalım.

LG ULTRAFINE 5K MONİTÖR

LG UltraFine 5K monitör, optimize edilmiş görüntüler için P3 geniş renk yelpazesine ve 500 nit parlaklığa sahip. Şirketten yapılan açıklamaya göre 27 inç büyüklüğünde olan bu monitör, en son Mac notebook ve masaüstü bilgisayarları ile iPad Pro için oldukça ideal.

Kullanıcıların, bir Mac iş istasyonunu video, ses ve veri aktarımıyla tek bir kablo üzerinden yapılandırmalarını sağlayan 5K monitör, 94 watt güç tüketimine sahip.

Ayrıca Mac veya iPad gibi herhangi bir USB-C uyumlu bilgisayarları da şarj edebilme özelliğine sahip LG Ultrafine 5K, Thunderbolt 3 ve USB Type-C desteği dahil olmak üzere en yeni bağlantı özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yerleşik bir kamera, hoparlör ve mikrofon desteğine de sahip monitör, ortam ışığı sensörü sayesinde herhangi bir Mac bilgisayara bağlandığında ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Şu anda bazı ülkelerde Apple'ın resmi sitesinden satışa çıkan monitörün fiyatı ise 1.299 dolar olarak açıklandı.

LG ULTRAFINE 4K MONİTÖR

23,7 inç ekran boyutuna sahip UltraFine 4K monitör, P3 geniş renk yelpazesine ve 500 nit parlaklığa sahip. Bu monitör, MacBook Pro veya MacBook Air'e 85W'a kadar şarj gücü sağlayan iki Thunderbolt 3 (USB-C) bağlantı noktasına sahip olduğundan Mac'lere ikinci 4K ekran olarak bağlanabiliyor.

Dahili stereo hoparlörler sayesinde gelişmiş bir ses deneyimi sunan monitörün satış fiyatı ise 700 dolar olarak açıklandı.

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