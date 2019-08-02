taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5791
Euro
6.1876
Altın
1434.98
Borsa
101602.38
Gram Altın
257.388

LG, Apple ürünleri için 4K ve 5K monitörlerini tanıttı

LG, Apple ürünleri için tasarlanmış 27 inç 5K ve 24 inç 4K monitörlerini duyurdu.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

LG, en yeni Apple ürünleri için özel olarak tasarlanmış 27 inç UltraFine 5K Ekran (27MD5KL) ve 24 inç UltraFine 4K Ekran (24MD4KL) adlı iki yeni monitörünü açıkladı. Bu iki monitörün de kullanıcılara sunduğu özelliklere daha yakından bakalım.

LK

LG ULTRAFINE 5K MONİTÖR

LG UltraFine 5K monitör, optimize edilmiş görüntüler için P3 geniş renk yelpazesine ve 500 nit parlaklığa sahip. Şirketten yapılan açıklamaya göre 27 inç büyüklüğünde olan bu monitör, en son Mac notebook ve masaüstü bilgisayarları ile iPad Pro için oldukça ideal.

Kullanıcıların, bir Mac iş istasyonunu video, ses ve veri aktarımıyla tek bir kablo üzerinden yapılandırmalarını sağlayan 5K monitör, 94 watt güç tüketimine sahip.

Ayrıca Mac veya iPad gibi herhangi bir USB-C uyumlu bilgisayarları da şarj edebilme özelliğine sahip LG Ultrafine 5K, Thunderbolt 3 ve USB Type-C desteği dahil olmak üzere en yeni bağlantı özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yerleşik bir kamera, hoparlör ve mikrofon desteğine de sahip monitör, ortam ışığı sensörü sayesinde herhangi bir Mac bilgisayara bağlandığında ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Şu anda bazı ülkelerde Apple'ın resmi sitesinden satışa çıkan monitörün fiyatı ise 1.299 dolar olarak açıklandı.

LG

LG ULTRAFINE 4K MONİTÖR

23,7 inç ekran boyutuna sahip UltraFine 4K monitör, P3 geniş renk yelpazesine ve 500 nit parlaklığa sahip. Bu monitör, MacBook Pro veya MacBook Air'e 85W'a kadar şarj gücü sağlayan iki Thunderbolt 3 (USB-C) bağlantı noktasına sahip olduğundan Mac'lere ikinci 4K ekran olarak bağlanabiliyor.

Dahili stereo hoparlörler sayesinde gelişmiş bir ses deneyimi sunan monitörün satış fiyatı ise 700 dolar olarak açıklandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

112
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

104
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

77
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

50
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

55
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

24
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir