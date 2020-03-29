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LG, G serisini sonlandırarak orta segmente yoğunlaşacak

LG, amiral gemisi G serisini sonladırarak, daha çok orta segment kullanıcılarını hedef alan telefonlar üretecek.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 17:13..
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, son zamanlarda akıllı telefon yarışını Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilere kaptırdı. Durum böyle olunca da LG'nin piyasaya sürdüğü üst seviye modeller beklenen ilgiyi görmedi.

Güney Kore'den gelen son raporlara göre LG, amiral gemisi modellerinin yer aldığı G serisini tamamen sonlandırarak, daha çok orta segmentte yoğunlaşacak.

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LG'NİN YENİ ORTA SEVİYE TELEFONU YOLDA

Güney Koreli üreticinin şu anda yeni bir orta seviye akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Yeni telefonda  Snapdragon 765G işlemcisini kullanarak maliyeti düşürme planları yapan LG,  6.7 veya 6.9 inç ekran kullanarak büyük telefon alışkanlığından vazgeçmeyecek.

Ayrıca telefonda 48MP ana kamera dahil olmak üzere dörtlü arka kamera ve  4000 mAh bataryanın yer alması bekleniyor.

LG artık üst seviye akıllı telefon pazarında istediği satışları elde edemiyor. Bu nedenle şirketin piyasaya süreceği yeni telefonlar, daha uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor.

Instagram: @eshteknoloji

LG, G serisini sonlandırarak orta segmente yoğunlaşacak

LG, G serisini sonlandırarak orta segmente yoğunlaşacak

LG, G serisini sonlandırarak orta segmente yoğunlaşacak

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