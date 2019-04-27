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LG üç ön kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor

LG’nin ekrandaki çentikte 3 adet kamera bulunan yeni bir patenti ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.04.2019 - 09:57..
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Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı telefon pazarında pek de başarılı olmuş diyemeyiz. Şirket, maddi sorunlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de telefon üretmeme kararı almış ve üretimi Vietnam’daki tesisine taşımıştı. Ancak buna rağmen yine de rakipleriyle mücadele eden Güney Koreli şirket üç ön kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.

Ekranda yer alan üçlü kameranın ana kamera, geniş açı ve derinlik sensörü olması beklenirken, kullanıcıların daha iyi portre fotoğrafı çekmesi planlanıyor.

lg

ÖN VE ARKADA 3 ADET KAMERA

LG’nin üzerinde çalıştığı yeni telefonun arka tarafında ise tıpkı ön taraftaki gibi üçlü arka kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bu kameraların hemen alt tarafında ise bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefonun yan tarafında ise seç tuşlarının yanı sıra bir de Google Asistan düğmesi bulunuyor.

LG’nin üzerinde çalıştığı bol kameralı telefon hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmazken, Güney Koreli şirket bakalım bizi ne kadar şaşırtmayı başarabilecek?

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