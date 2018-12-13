LG, ultra hafif yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

LG yeni ultra hafif dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. İki farklı ekran boyutuyla gelecek olan bu bilgisayarların özelliklerine hep birlikte bir göz atalım:

17 inçlik model, büyük ekran boyutuna rağmen çok hafif olarak nitelendiriliyor. Sekizinci nesil Core i7 8565U işlemci ve 16 GB RAM bulunan laptop, 512 GB depolama alanına sahip. 2560 x 1600 çözünürlüklü bir ekrana sahip dizüstü bilgisayarın ayrıca bir parmak izi okuyucusu da bulunuyor. LG, bu modelin tek bir şarjla 19.5 saat pil ömrüne ulaşabileceğini iddia ediyor.

14 inçlik ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayar ise hem laptop hem de katlanabilir ekranı sayesinde tablet olarak kullanılabiliyor. 1080p IPS LCD ekrana sahip laptopta sekizinci nesil Intel Core i7 işlemci bulunuyor. 512 GB depolama alanına ve 16 GB RAM'e sahip bu laptoptun bataryasının 21 saate kadar dayanabileceği belirtiliyor.

Her iki bilgisayar da henüz piyasaya sürülmese de, 17 inçlik modelin 1.699 dolarlık bir satış fiyatı olacak. 14 inçlik modelin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yok.