LG V50 18 Nisan'da satışa çıkacak

5G teknoloji için alt yapı çalışmaları devam ederken birçok akıllı telefon üreticisi de bu teknolojiden yararlanmak için kendi 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. 5G destekli akıllı telefon kervanına geç de olsa katılan LG, 18 Nisan'da 5G'li V50 modelini Güney Kore'de satışa çıkaracak.

Özellikle ekran içeren bir kılıf takıldığında çift ekrana dönüşecek LG V50, şimdiden birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi.

LG V50 ÖZELLİKLERİ

LG'nin bir önceki V serisi telefonu V40'dan tasarım olarak pek bir farkı bulunmayan LG V50, QHD + çözünürlüğüne sahip 6,4 inçlik OLED ekran barındırıyor. Oldukça geniş bir ekran çentiği bulunan telefonun 2 adet ön kamerası ve sensörleri, bu çentiğin üzerine konumlandırılmış.

Telefonun arka tarafında ise yatay olarak yerleştirilmiş 3 adet kamera ve hemen altlarında parmak izi okuyucusunu görüyoruz.

12MP f/1.5 standart açı, 12MP f/2.4 telefoto ve 16MP f/1.9 geniş açı olmak üzere 3 adet arka kameraya sahip olan LG V50, Snapdragon 855 işlemcisi ile dikkat çekiyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolamaalanı bulunan telefon, 4000 mAh kapasiteli bir batarya ile şarj konusunda pek sıkıntı yaratmayacak gibi görünüyor.

l G V50 5G, adından da anlaşılacağı gibi Snapdragon X50 5G modemi ile 5G teknolojisine tam destek sağlıyor.

ÇİFT EKRAN DENEYİMİ İÇİN EKRANLI KILIF

Son zamanlarda tanıtılan çift ekranlı katlanabilir telefonlara farklı bir bakış açısı getiren LG, V50 modeli için ekranlı bir kılıf kullanıyor. İstediğiniz zaman takıp çıkarabileceğiniz bu kılıf ile telefon ikinci bir ekrana sahip oluyor.

LG V50'nin yaklaşık bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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