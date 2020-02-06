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LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, LG ve ZTE gibi şirketlerin Mobil Dünya Kongresi'ne katılmalarını engelledi.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 16:27..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei, Xiaomi ve Apple gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

Ancak söz konusu salgın, başka ülkelerde yapılacak organizasyonları da ciddi anlamda etkiliyor. 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC 2020), koronavirüs nedeniyle beklenen ilgiyi görmeyebilir.

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LG VE ZTE "BİZ YOKUZ" DEDİ

Dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak fuarda, İspanya hükümeti koronavirüs nedeniyle özel önlemler alacak. Ancak LG ve ZTE şirketleri, koronavirüs endişesi nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı.

LG'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Çalışanlarımızın ve halkın güvenliği göz önüne alındığında, MWC 2020 fuarına katılmamaya karar verdik. Aldığımız bu kararla, dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce LG çalışanının seyahat yapmasını engellemiş olacağız.''

LG, fuarda tanıtacağı yeni ürünleri için ise internet üzerinden lansmanlar gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıl ilk 5G destekli akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtan ZTE de bu yıl fuara katılmayacak bir diğer akıllı telefon üreticisi olacak.

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XIAOMI DE LANSMANINI İPTAL ETMİŞTİ

Teknoloji şirketleri, hem kendi çalışanlarının hem de halkın sağlığını korumak için açık alanlarda lansman gerçekleştirmekten korkuyor. Örneğin son günlerde Mi 10 Pro'nun tanıtım etkinliği için hazırlanan Xiaomi, koronavirüs nedeniyle etkinliği iptal ederek telefonu internet üzerinden tanıtacak.

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LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiLG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiLG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

LG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiLG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiLG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildiLG ve ZTE, koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi'nden çekildi

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