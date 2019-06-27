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LG W10, W30 ve W30 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Akıllı telefon üreticisi LG, yeni W serisine ait 3 yeni telefonunu Hindistan'da duyurdu. Telefonların fiyatlarını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 13:29..
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LG, Hindistan'da düzenlediği tanıtım etkinliğinde W serisine ait üç yeni akıllı telefonu resmi olarak tanıttı. LG W10, W30 ve W30 Pro ismiyle tanıtılan orta seviye üç telefon, çentikli bir ekran tasarımına ve 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. İşte LG'nin yeni tanıttığı üç telefonun detaylı özellikleri:

LG W10 ÖZELLİKLERİ

LG W10

  • 6.19 inç (1512 x 720 piksel) 18.9: 9 HD + Çentik FullVision ekran
  • 2GHz 8 Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci
  • 3 GB RAM,
  • 32GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir
  • Android 9.0 Pie işletim sistemi
  • Çift SIM (nano + nano / microSD)
  • LED flaşlı 13 MP arka kamera + ikincil 5 MP kamera
  • 8MP ön kamera, yapay zekalı yüz tanıma sistemi
  • Parmak izi tarayıcısı
  • Boyutlar: 156 × 76.2 × 8.5mm
  • Ağırlık: 164g
  • Çift 4G VoLTE, çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, mikro USB
  • 4000mAh dahili batarya

 

LG W30 ÖZELLİKLERİ

LG W30

  • 6,26 inç (1520 × 720 piksel) 19: 9 IPS FullVision ekran
  • 2GHz 8 Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci
  • 3 GB RAM,
  • 32 GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir
  • Android 9.0 Pie
  • Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)
  • Sony IMX486 sensörlü 12 MP arka kamera +13MP ultra geniş açılı kamera + 2MP derinlik sensörü
  • 16 MP ön kamera, yapay zekalı yüz tanıma sistemi
  • Parmak izi tarayıcısı
  • Boyutlar: 162.7 × 78.8 × 8.5mm
  • Ağırlık: 172g
  • Çift 4G VoLTE, çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, mikro USB
  • 4000mAh dahili batarya

 

LG W30 PRO ÖZELLİKLERİ

LG W30 PRO

  • 6,21 inç (1520 × 720 piksel) 19: 9 HD + FullVision V çentikli ekran
  • 1.8 GHz 8 Çekirdekli Snapdragon 632 14nm Mobil işlemci
  • 4 GB RAM,
  • 64 GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir
  • Android 9.0 Pie
  • Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)
  • LED flaşlı 13 MP arka kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 5MP derinlik sensörü
  • 16 MP ön kamera, yapay zekalı yüz tanıma sistemi
  • Parmak izi tarayıcısı
  • Boyutlar: 157.7 × 75.9 × 8.3mm
  • Ağırlık: 172.7g
  • Çift 4G VoLTE, çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
  • Hızlı şarj ile 4000mAh dahili batarya

 

LG'nin tanıttığı W10, W30 ve W30 Pro'nun çıkış fiyatları ise şu şekilde olacak:

  • LG W10: 130 dolar
  • LG W30: 144 dolar

LG W10 ve W30 modelleri 3 Temmuz'dan itibaren Amazon'da satışia sunulacakken, W30 Pro modeli ise daha sonra raflardaki yerini alacak. Bu yüzden W30 Pro modelinin satış fiyatı henüz bilinmiyor.

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