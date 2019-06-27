LG W10, W30 ve W30 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

LG, Hindistan'da düzenlediği tanıtım etkinliğinde W serisine ait üç yeni akıllı telefonu resmi olarak tanıttı. LG W10, W30 ve W30 Pro ismiyle tanıtılan orta seviye üç telefon, çentikli bir ekran tasarımına ve 4000 mAh batarya kapasitesine sahip. İşte LG'nin yeni tanıttığı üç telefonun detaylı özellikleri:

LG W10 ÖZELLİKLERİ

6.19 inç (1512 x 720 piksel) 18.9: 9 HD + Çentik FullVision ekran

2GHz 8 Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci

3 GB RAM,

32GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 13 MP arka kamera + ikincil 5 MP kamera

8MP ön kamera, yapay zekalı yüz tanıma sistemi

Parmak izi tarayıcısı

Boyutlar: 156 × 76.2 × 8.5mm

Ağırlık: 164g

Çift 4G VoLTE, çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, mikro USB

4000mAh dahili batarya

LG W30 ÖZELLİKLERİ

6,26 inç (1520 × 720 piksel) 19: 9 IPS FullVision ekran

2GHz 8 Çekirdekli MediaTek Helio P22 (MT6762) işlemci

3 GB RAM,

32 GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir

Android 9.0 Pie

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

Sony IMX486 sensörlü 12 MP arka kamera +13MP ultra geniş açılı kamera + 2MP derinlik sensörü

16 MP ön kamera, yapay zekalı yüz tanıma sistemi

Parmak izi tarayıcısı

Boyutlar: 162.7 × 78.8 × 8.5mm

Ağırlık: 172g

Çift 4G VoLTE, çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, mikro USB

4000mAh dahili batarya

LG W30 PRO ÖZELLİKLERİ

6,21 inç (1520 × 720 piksel) 19: 9 HD + FullVision V çentikli ekran

1.8 GHz 8 Çekirdekli Snapdragon 632 14nm Mobil işlemci

4 GB RAM,

64 GB depolama, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir

Android 9.0 Pie

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

LED flaşlı 13 MP arka kamera + 8MP ultra geniş açılı kamera + 5MP derinlik sensörü

16 MP ön kamera, yapay zekalı yüz tanıma sistemi

Parmak izi tarayıcısı

Boyutlar: 157.7 × 75.9 × 8.3mm

Ağırlık: 172.7g

Çift 4G VoLTE, çift bantlı WiFi, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

Hızlı şarj ile 4000mAh dahili batarya

LG'nin tanıttığı W10, W30 ve W30 Pro'nun çıkış fiyatları ise şu şekilde olacak:

LG W10: 130 dolar

LG W30: 144 dolar

LG W10 ve W30 modelleri 3 Temmuz'dan itibaren Amazon'da satışia sunulacakken, W30 Pro modeli ise daha sonra raflardaki yerini alacak. Bu yüzden W30 Pro modelinin satış fiyatı henüz bilinmiyor.

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