LG'nin katlanabilir televizyonu 2019'da gelebilir

Yeni ortaya çıkan raporlara göre, LG Display tarafından desteklenen TV prototipi önümüzdeki sene içerisinde satışa sunulabilir. 65 inçlik dev OLED paneller, kullanılmadığı zamanlarda katlanabilecek.

Raporlar ayrıca, LG'nin ilk 5G telefonunu Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde açıklayacağını söylüyor, fakat bu sürpriz bir bilgi değil. LG zaten 2019'da katlanabilir bir telefon piyasaya çıkaracağını çoktan açıklamıştı.

LG'nin Ocak ayında LG Display bağlı kuruluşu tarafından gösterilen prototiplerden ziyade, CES 2019'da tam dolu TV'lerle karşımıza çıkacağı da raporlar arasında yer alıyor.