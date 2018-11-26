taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2775
Euro
5.9993
Altın
1226.79
Borsa
93521.69
Gram Altın
207.564

LGS 1 Haziran'da yapılacak

Soru sayısında bir değişiklik yapılmayan sınavda, sayısal alanın süresi 20 dakika uzatıldı.

AA | 26.11.2018 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Eğitim
LGS 1 Haziran'da yapılacak

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran 2019'da yapılacak.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL ALANIN SÜRESİ 20 DAKİKA ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin, 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI HER AY YAYINLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayınlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayınlanarak devam edileceği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

261
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

30
CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

67
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

32
Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

Rusya: Ukrayna Karadeniz'de provokasyon yapıyor

25
Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

Düzce’deki ölümlü kaza sonrası hastanede arbede

27
PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

PKK'dan kaçan terörist: Kadın için Kandil tecavüz demek

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir