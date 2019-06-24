LGS 2019 sonuçları açıklandı

1 Haziran'da yapılan sınava yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi girmişti. Merkezi sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

5 GÜN İÇERİSİNDE YAPABİLECEKLER

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonucun açıklanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde yapabilecek.

Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDEKİ BAŞARI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığının LGS sonuçları ile birlikte ilk kez açıkladığı rapora göre, matematik ve fen bilimlerindeki başarı 2018'e göre arttı.

KONTENJAN TABLOLARI YARIN AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercihlere esas kontenjan tabloları yarın açıklanacak.

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