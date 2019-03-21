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LGS için altıncı örnek soru kitapçığı yayınlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, altıncı örnek soru kitapçığı erişime açıldı.

AA | 21.03.2019 - 11:03..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

45 SORU ERİŞİME AÇILDI

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik altıncı örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20 ve sözel testte 25 soru olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden erişilebiliyor.

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak ve Şubat aylarında örnek soru kitapçıkları yayınlanmıştı.

LGS için altıncı örnek soru kitapçığı yayınlandı

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