LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

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50 SORU YAYINLANDI

Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.

EZBERE DAYALI SORU AZALTILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı. MEB, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.