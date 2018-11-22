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LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için daha önce örnek soru kitapçığı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, sözel ve sayısal olmak üzere ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 11:48..
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

50 SORU YAYINLANDI

Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.

LGS örnek soru kitapçığı yayınlandı

EZBERE DAYALI SORU AZALTILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı. MEB, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

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