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LGS'de öğrencilerin matematik başarısı arttı

LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin rapora göre, öğrencilerin geçen yıl 8,80 olan matematik alt testindeki doğru cevap sayısı ortalaması, bu sene 11,14'e yükseldi.

AA | 23.07.2019 - 23:02..
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LGS'de öğrencilerin matematik başarısı arttı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan ön rapora göre, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin geçen yıl 8,80 olan matematikteki doğru cevap sayısı ortalaması bu yıl 11,14'e çıktı.

LGS'de öğrencilerin matematik başarısı arttı

MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan ön raporda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı.

Buna göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 29 bin 555 öğrenciden 439 bin 419'u tercih yaptı. Bu öğrencilerden 138 bin 993'ü, tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleşti.

LGS'de öğrencilerin matematik başarısı arttı

GEÇEN YILA GÖRE DOĞRU SAYISINDA ARTIŞ VAR

Merkezi sınav sonucunda yerleşen öğrencilerin, soru sayısı 20 olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları geçen yıla göre arttı.

Geçen yıl 17,31 olan Türkçe doğru cevap sayısı ortalaması 17,42'ye, 14,47 olan fen bilimleri ortalaması 15,62'ye, 8,80 olan matematik ortalaması 11,14'e yükseldi.

Doğru cevap ortalamalarına bakıldığında en yüksek artış matematik alt testinde gerçekleşti.

Öğrencilerin, 10 soru bulunan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,32, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 8,89, Yabancı Dil alt testinde ise 7,83 olarak hesaplandı.
Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının göstergesi olan okul başarı puanları (OBP) ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edildi.

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