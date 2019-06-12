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LGS'de tartışılan Fen Bilimleri sorusu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kitapçığa göre cevap C şıkkı, ama aileler B şıkkının da doğru olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 11:47..
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LGS'de tartışılan Fen Bilimleri sorusu

1 milyon 74 bin 13 ilköğretim 8. sınıf öğrenicisi, sınavla öğrenci alan liselere girebilmek için 1 Haziran'da yapılan LGS'de (Liselere Geçiş Sınavı) ter döktüler.

Sınav sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soru-cevap kitapçığında, Fen Bilimleri bölümündeki 9. soru tartışma yarattı.

UZMANLAR B VE C ŞIKKI DOĞRU DİYOR

Öğretmenler, sınavda sorulan sorunun MEB müfredatına ve Milli Eğitim'in EBA sistemindeki anlatımlarına göre B ve C şıkkının da doğru kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

LGS'de tartışılan Fen Bilimleri sorusu
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MEB'E GÖRE CEVAP: C ŞIKKI

Bakanlığın yayınladığı cevap anahtarına göre Fen Bilimleri bölümünde sorulan 9. sorunun doğru cevabı: C.

AİLELER İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYOR

Çocukları sınava giren aileler ise, bir sorunun bile önemli olduğu sınavda ya sorunun iptalini ya da hem B hem de C şıkkının doğru kabul edilmesini istiyor.

LGS SAYISAL BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

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