Liberya'da ilkokul yangını: 30 çocuk öldü

Liberya'nın Paynesville kentinde dün gece bir okulda çıkan yangında, 30 kişi yaşamını yitirdi.

AİLELERE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Liberya Devlet Başkanı George Weah, yangın sonrası yaptığı açıklamada, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan George Weah, "Paynesville'de dün gece çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu hem ülkemiz Liberya hem de kurbanların aileleri için zor bir gün." dedi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Liberiya polisi de yangının nedenini henüz belirleyemediklerini belirterek, "Yangın, çocuklar Kur-an eğitimi aldığı sırada meydana geldi." açıklaması yaptı.