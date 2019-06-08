Liberya futbol tarihi için bir kahraman olan George Weah, 18 aydan daha uzun bir süredir başkanlık görevini yürütüyor.

YAŞAM KALİTESİ SÜRDÜ

Weah'in göreve gelmesinden bu yana ise IMF verilerine göre, enflasyon arttı ve büyüme azaldı. Artan yaşam maliyeti nedeniyle nüfusun yüzde 64'ü yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladı. Bu durum sonrasında da protestolar geldi.

HALK SOKAĞA İNDİ

Liberya’nın başkenti Monrovia’da sokaklara inen 15 binden fazla kişi, Weah hükümetine karşı kamu binalarının bulunduğu Capitol Hill bölgesine yürüdü.

Liberya'da yolsuzluk ve ekonomik kriz protestosu VİDEO



YEREL GAZETELER: GÖSTERİLER BARIŞ İÇERİSİNDE GEÇTİ

Geçen yıl temmuz ayında Weah, ekonominin canlanması için 25 milyon dolar nakit enjeksiyon emri verdi. Geçen hafta ise 8 milyon doların kullanılmadığını ve nereye gittiğini bulmaya çalıştığını söyledi. Yerel basında yer alan iddialar göre ülkedeki uluslararası şirketler, başkentteki protestolar sırasında kapandı. Yerel gazeteler, gösterilerin barış içinde geçtiğinin altını çizdi.

"HEPİNİZE MEYDAN OKUYORUM"

Weah ise “Devlet Başkanına hakaret edip, sokakta özgürce yürüyebileceğinizi düşünüyorsanız, olmayacak. Hepinize meydan okuyorum.” açıklaması yaptı.

İNTERNET ERİŞİMİ SINIRLANDIRILDI

Bu arada siber güvenlik üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu NetBlocks ise ülkede internetin sınırlandırıldığını doğruladı. Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram ve Snapchat dahil tüm sosyal ağlara sınırlama getirildiğini açıkladı.