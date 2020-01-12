Libya Başbakanı Serrac İstanbul'da

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Libya ile ilişkilerini güçlendirdi. İki ülke arasında yapılan mutabakat, bölgedeki dengeleri değiştirdi.
Türkiye, mutabakatın ardından Libya'ya Türk askeri gönderme kararı da aldı.
Tezkerenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte Türk askeri Libya'ya gitmeye başladı.
DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞME
İki ülke arasındaki ilişkiler günden güne iyiye gitmeye devam ederken Libya Başbakanı Es Serrac Türkiye'ye geldi.
İstanbul'a gelen Libya Başbakanı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
LİBYA'DA ATEŞKES SAĞLANDI
İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi, bölgede yaşanan gelişmeler ve ateşkes süreci.
Bilindiği üzere Türkiye'nin siyasi hamlelerinin ardından Libya'da ateşkes sağlanmıştı.