Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Türkiye ile Libya arasında imzalanan, "Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’na ilişkin ‘Mutabakat Muhtırası’, Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanmıştı.
Mutabakatın etkileri, kendini göstermeye devam ediyor.
LİBYA BÜYÜKELÇİSİ 72 SAAT İÇİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK
Doğu Akdeniz'de yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın kabul edilmesinin ardından Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.