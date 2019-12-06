taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7667
Euro
6.4027
Altın
1475.24
Borsa
108839.57
Gram Altın
273.425
Bitcoin
42520.04

Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Libya Büyükelçisi, 72 saat içerisinde sınır dışı edilecek.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye ile Libya arasında imzalanan, "Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’na ilişkin ‘Mutabakat Muhtırası’, Meclis Genel Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Mutabakatın etkileri, kendini göstermeye devam ediyor.

LİBYA BÜYÜKELÇİSİ 72 SAAT İÇİNDE SINIR DIŞI EDİLECEK

Doğu Akdeniz'de yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın kabul edilmesinin ardından Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

979
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

405
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

552
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

52
Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı

445
Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular

84
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir