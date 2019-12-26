Libya İçişleri Bakanı: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Gündemdeki yerini koruyan Libya'ya asker gönderilmesi konusu hakkında bir açıklama da Libya hükümetinden geldi.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANINDAN

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı.

Halife Hafter'e bağlı doğu kuvvetleri, nisan ayından bu yana Trablusgarp'ı almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya'ya asker gönderileceğini açıklamıştı.