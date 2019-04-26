Libya Müftüsü: 2 defa Hac-Umre yapıp Suudilere para kazandırmayın

Arap yarımadasında komşular arasında devam eden savaşlardan elbette en çok çocuklar etkileniyor. Yemenli çocuklar da Suudi Arabistan'ın bombaları altında hem ölüm korkusuyla yaşıyor hem de açlık, hastalık gibi sorunlarla uğraşıyor.

Öyle ki anneler, çocuklarının karınlarını doyurmak için onlara yaprak yediriyor.

MÜFTÜ EL-GIRYANİ ÇAĞRI YAPTI

Bu acı gerçekler ışığında Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Müslümanlara bir çağrı yaptı. El-Gıryani İslam alemine; "Bir kez Hac ve Umre yapan bir kere daha yapıp Yemen ve Libya'da Müslümanları öldüren, Sudan ve Cezayir'de ise öldürmek için hazırlık yapan Suudi Arabistan rejimine para vermesin. Allahın huzurunda ben bu sorumluluğu üstleniyorum." diye seslendi.

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