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Libya tezkeresi AB'yi endişelendirdi

Libya tezkeresinin Meclis'ten geçmesi üzerine AB'den jet bir açıklama geldi.

AA | 03.01.2020 - 16:34..
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Libya tezkeresi AB'yi endişelendirdi

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Libya krizine askeri yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek, sahada çatışan taraflara destek vermenin ülkenin ve bölgenin istikrarsızlaşmasından öte bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ"

Açıklamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesinin "endişe verici" olduğu öne sürüldü.

Tüm uluslararası aktörlerin, Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosuna, BM'nin çabalarına ve Berlin sürecine tam saygı duyması gerektiği belirtilen açıklamada, bunların Libya'da barışa giden tek yol olduğu ifade edildi.

HAFTER'İN SALDIRILARI

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ REDDETTİ

BM tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Hafter, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yollarla çözülebileceğini savunmuştu.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

KİMLER HAFTER'E DESTEK VERİYOR

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya’nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter’e destek veriyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri, BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Fayiz es-Serrac liderliğindeki UMH kontrol ediyor.

 

 

 

 

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