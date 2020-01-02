Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından Libya ile ilişkilerini üst seviyeye çıkaran Türkiye, Mehmetçik'in ülkeye gidebilmesini gündemine aldı.

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin itirazlarına rağmen Libya tezkeresi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti.

325 OYLA KABUL EDİLDİ

Meclis'te uzun süre tartışmalara neden olan tezkere kararı, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi.

Mehmetçik bu kararla Libya'ya gidecek...

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti VİDEO