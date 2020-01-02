taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9562
Euro
6.6595
Altın
1527.43
Borsa
115747
Gram Altın
292.662
Bitcoin
42611.47

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

AK Parti ve MHP'nin desteğiyle Libya tezkeresi 184 ret oyuna karşılık 325 oyla Meclis'ten geçti. Mehmetçik, Libya'ya gidecek.

AA | 02.01.2020 - 17:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından Libya ile ilişkilerini üst seviyeye çıkaran Türkiye, Mehmetçik'in ülkeye gidebilmesini gündemine aldı.

CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin itirazlarına rağmen Libya tezkeresi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçti.

325 OYLA KABUL EDİLDİ

Meclis'te uzun süre tartışmalara neden olan tezkere kararı, AK Parti ile MHP'nin desteğiyle 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi.

Mehmetçik bu kararla Libya'ya gidecek...

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti VİDEO

İlginizi Çekebilir
Bulgaristan'da doğalgaza yüzde 5 indirim
Bulgaristan'da TürkAkım sayesinde yılda 41 milyon euro tasarruf sağlaması beklenen Bulgaristan’da doğalgaz ücretlerinde yüzde 5 indirime gidileceği duyuruldu
Van Valiliği'nden öğretmen haberine ilişkin açıklama
Birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı haberine yönelik açıklamada bulunan Van Valiliği;"Suç teşkil eden fiiller gerçekleşti" dedi.
Kamyoncular takograf uygulaması nedeniyle TEM'i kapattı
Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci, TEM otoyolu Ankara istikametini trafiğe kapattı.
İsviçre uyruklu 3 terörist sınır dışı edildi
Yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

869
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

182
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

417
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

358
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

159
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

28
Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

319
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir