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Libya Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu

Libya, Türkiye'den hava, kara ve denizden askeri destek talebinde bulundu.

REUTERS | 26.12.2019 - 23:05..
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Libya Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması için çok kritik bir hamleye imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile mutabakata varmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya tarafından davet geldiğinde, davete icabet dileceğini dile getirmişti.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha ise, “Trablusgarp'ta savaş durumu artarsa, Türkiye'den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye'den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yapmıştı.

RESMİ DAVET YAPILDI

Mutakabat kapsamında, Libya Ulusal Mutakabat Hükümeti, Türkiye'den hava, kara ve denizden askeri destek talebinde bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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