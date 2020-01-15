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Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi tek taraflı bozmalarının ardından başkent Trablus'a roket saldırıları düzenledi.

AA | 15.01.2020 - 04:13..
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Libya'da Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla ateşkes konusunda uzlaşılmasına karşın, darbeci general Hafter'in ateşkes için önce 2 gün isteyip, Moskokova'dan ayrıldıktan hemen sonra, kendisine bağlı güçler ateşkesi reddetiklerini duyurmuştu.

Ardından da Hafter'e bağlı silahlı güçlerin meşru hükümetin kontrolündeki Trablus'a saldırısı gecikmedi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu'nun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısı, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi tarafından yayımlandı.

Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

YERLEŞİM ALANLARINA ROKET SALDIRILARI

Kununu, Hafter milislerinin, Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roket attığını bildirdi.

BAE'NİN iHA'SI TRABLUS SEMALARINDA

Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını ifade etti.

Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

UMH: EVLERİNİZE DÖNMEYİN

UMH güçlerinin Hafter milislerine karşılık verebilecek güçte olduğunu belirten Kununu, bölgeden göç eden halka da çatışmalar yaşandığı süre içinde evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.

Libya'da Hafter güçleri Trablus'u vurdu

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