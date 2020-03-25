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Libya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Salgının giderek yayılması sonucu Libya'da, ilk koronavirüs vakası görüldü.

İHA | 25.03.2020 - 09:48..
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Dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Libya'ya da sıçradı.

İLK VAKA TESPİT EDİLDİ

Libya'da Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, düzenlediği basın toplantısında, başkent Trablus'ta ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Merkez, koronavirüse yakalanan hastanın tedavi altına alındığını belirterek, vatandaşları salgına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.

SALGINA KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Koronavirüs vakası tespit edilen 73 yaşındaki hastanın Tunus'tan Libya'ya geçtiği açıklanırken, hastanın daha önce de Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Salgını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, Libya'da 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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