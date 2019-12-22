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Libya'da Türk mürettebatlı gemiye müdahale

Hafter'e bağlı sahil güvenlik güçleri, mürettebatında Türklerin bulunduğu gemiyi alıkoydu.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 14:12..
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Libya'da Türk mürettebatlı gemiye müdahale

Türkiye, Doğu Akdeniz'de attığı adımlarla bölgedeki tüm ülkelerin planlarını bozdu.

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması bölgede büyük rahatsızlığa neden oldu.

Arap yönetimleri ve İsrail'den destek alan ancak Birleşmiş Milletler'in tanımadığı Halife Hafter, bölgede bir numaralı Türk düşmanı oldu.

MÜRETTABAT TÜRK

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planlarının yaptığı dönemde; bölgede mürettebatı Türk olan gemi alıkonuldu.

KARGO İNCELEMESİ YAPMA BAHANESİ

Ras al Hilal limanına çekilen gemide, kargo incelemesi yapılacağı ifade edildi.

Libya'da Türk mürettebatlı gemiye müdahale ViDEO

Libya'da Türk mürettebatlı gemiye müdahale

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