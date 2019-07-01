Libya'daki 6 Türk serbest

1 Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in evine hırsız girdi Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu. İncel, yaklaşık 1,5 milyon dolarının çalındığını söyledi.

2 Fenerbahçe'de 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde yer alan Alper Potuk, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve Frey sağlık kontrolünden geçti.

3 Karadenizli editör anlatıyor: Yayla şenliklerinde bir gün Karadeniz’de yemyeşil yaylalar, bir tulum, bir de neşeli yöre halkı buluştu mu, orada mutlaka bir festival başlar. Hayde kalkun horona!

4 PES 2020 demo'nun çıkış tarihi belli oldu KONAMI'nin geliştirdiği ünlü futbol oyun serisi PES 2020'nin demosu, temmuz ayının sonunda kullanıcılarla buluşacak.

5 4 kamyon dolusu sahte cinsel içerikli ilaç yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

6 Hasankeyf-2 Köprüsü'nün tamamlanmasına son 30 metre Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, ay sonunda tek yönlü olarak hizmet vermeye başlayacak.