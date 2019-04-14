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Libya’daki çatışmalarda ölü sayısı 121’e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini duyurdu.

Detay Haber | 14.04.2019 - 15:21..
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Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri verdi. Bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlattı.

Çıkan çatışmalarda son 10 gündür ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

121 KİŞİ ÖLDÜ, 561 YARALI VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Libya’daki son çatışmalarda şu ana kadar 121 kişinin öldüğünü, 561 kişinin de yaralandığını açıkladı.

WHO, Libya’ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceğini de belirtti.

10 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor. WHO, 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, Trablus’taki çatışmalarda 7’si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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