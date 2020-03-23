Lilium, uçan taksiler için 240 milyon dolar daha topladı

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, 2025 yılında New York'tan Boston'a kısa uçuşlar gerçekleştirecek elektrikli uçan hava taksisini, geçtiğimiz yıl test etmişti.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

SAATTE 300 KM HIZ YAPIYOR

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan hava aracı, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

240 MİLYON DOLAR DAHA TOPLADI

Lilium, uçan taksi hizmetini 2025 yılına kadar yetiştirmek ve kendi üretim tesisini kurabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, 240 milyon dolarlık yeni bir fon topladığını açıklayarak, üretimde ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi.

Şirketin finans grubu başkanı Christopher Delbrück, ''Yeni aldığımız fonlar, 2025 yılında göklerde olma hedefimize büyük adımlarla ilerlememizi sağlıyor.'' ifadelerini kullandı.