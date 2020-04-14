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Lima sendromu nedir

Stockholm sendromunun aksine, rehin alan kişinin, rehinesine sempati geliştirmesiyle ortaya çıkan duruma verilen isimdir.

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Lima sendromu nedir

Lima sendromu, kaçıranların kurbanlarıyla duygusal bir bağ kurduğu bir durumdur.

Stockholm sendromunun tam tersi olduğunu söyleyebiliriz.

Paradoksal bir şekilde, adam kaçıran kişi kurbanlarıyla empati kurmaya başlar.

Ek olarak, bir noktada, kurbanlarının ihtiyaçları ve sağlıkları hakkında endişelenmeye bile başlar.

Lima sendromu nedir

NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Aralık 1996’da Peru’nun başkenti Lima şehrinde 14 gerillanın, Japon Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir resepsiyonu basarak birçok diplomat, iş insanı ve askeri 4 ay boyunca rehin alması sonucu ortaya çıkmıştır.

4 aylık bu kriz boyunca militanlar, rehinelere sevecen davranmış ve ihtiyaçlarını karşılamışlar hatta ve hatta rehinelerin büyük bir kısmını da salıvermişlerdir. Bu olay, Lima sendromunun doğuşu olarak kabul edilmektedir.

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