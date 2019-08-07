Lindsay Lohan ile Muhammed Bin Selman aşkının detayları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, magazin dünyasının gündeminde.

Evli olmasına rağmen Lindsay Lohan ile yakınlaşan Prens Selman'ın, yasak aşk hikayesi İngiliz basınına düştü.

Prens Selman'ın özel uçağında yaptığı yolculuktan sonra Lohan'a limitsiz bir kredi kartı verdiği öğrenilmişti. Lindsay Lohan cephesi iddiaları yalanlamadı.

YARIŞ İZLERKEN TANIŞTILAR

İngiliz basını, yasak aşkın Formula 1 yarışı izlerken başladığını yazdı.

FİLMDE BAŞROL TEKLİFİ

Haberlere göre; Lohan'a bu tanışmanın ardından lüks hediyeler gönderen Prens Selman, Suudi Arabistan'ı anlatacak bir film için de başrolü yeni sevgilisine verdi.

Suudi Arabistan'da yaşayan kadınları konu alacak filmle ilgili konuşan Lindsay Lohan, "Bu rolü oynamak heyecan verici olacak" açıklamasını yapmıştı.

Film nedeniyle sık sık Körfez ülkelerine giden Lohan, lüks hediyelerle karşılanıyor.

DUBAİ'DE LÜKS EV

Şu sıralar Avustralya'da olan Lindsay Lohan'ın Dubai'de de bir evi var.

Lüks evin Prens Selman'ın hediyesi olduğu da İngiliz basınındaki iddialar arasında.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU YASAK AŞK

İkili arasındaki yasak aşk, İngiliz basınının yanı sıra Almanya'nın ve İsviçre'nin önde gelen gazetelerinde de üst sıralarda yer aldı.