Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

1 Faiz indirimi sonrası 13 bin kişi krediye başvurdu Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.

2 İstanbul'da bir kişi otel çalışanını bıçakladı Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca, tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri daha sonra bıçakla gelerek otel çalışanına saldırdı.

3 Kendini iyileştirmenin yollarını arayanlara: Doktor Sensin Ödüllü Oxford Üniversitesi Araştırmacısı Dr. Jeremy Howick, kendi kendini iyileştirmek için pratik çözümler arayanlara Doktor Sensin ile bir rehber sunuyor…

4 ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı operasyon kabul edilemez ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir tek taraflı operasyon kabul edilemez. Ankara ile bir anlaşmaya varmayı umuyoruz." dedi.

5 Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var Kaz Dağları'nda altın madeni için ağaçların kesilmesine "Rant uğruna nasıl satılabilir böyle?" diyen Tarkan 2010 yılında aynı bölgede villa satın aldı.

6 Mardin'de baba ve engelli kızına oy vermedin dayağı Rıfat D. ve engelli kızı, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek darp edildiler.