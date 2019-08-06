Lindsay Lohan ve Prens Selman yakınlaşması

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, şimdi ise ünlü oyuncu Lindsay Lohan ile aşk yaşaması gündemde.
ÖZEL UÇAĞINA BİNDİRİP KREDİ KARTINI VERDİ
ABD basını; Suudi Arabistan'ın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile oyuncu Lindsay Lohan'ın ilk kez 1 yıl önce Formula 1 yarışında tanıştığını, Selman'ın, Lohan'ı özel uçağına bindirdiğini ve Lohan'a kredi kartını verdiğin yazdı.
Linsday Lohan'ın menajeri aşk dedikodularını yalanlarken, ikilinin bir yıl önce tanıştıklarını ve zaman geçirdiklerini doğruladı.