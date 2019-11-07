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Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, ikilinin 'platonik ve saygılı' bir ilişkisi olduğunu söyledi.

REUTERS | 07.11.2019 - 11:48..
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan ile aşk yaşadığı iddialarına Lohan’ın babasından yanıt geldi.

Aktristin babası Michael Lohan, kızının aşk dedikodularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar sadece arkadaş, Lindsay Orta Doğu'da çok güçlü arkadaşlara sahip. Orta Doğu’da yaptığı çalışmalar dolayısıyla Muhammed bin Selman ile tanıştı. Bölgedeki insanlara, özellikle mültecilere yardım etmek için çalışıyor." dedi.

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

"PLATONİK VE SAYGILI İLİŞKİLERİ VAR"

"Lindsay’nin Suriye’de yaptığı iyi çalışmalar hakkında hiç kimse yazmıyor. Sadece kötü şeyler duymak istiyorlar." ifadelerini kullanan Michael Lohan, "Bin Selman ile ‘platonik ve saygılı’ bir ilişkisi var. Başka da bir şey yok." diye konuştu.

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

'PRENSİN YANINDA GÜVENDE HİSSEDİYOR'

Lohan’ın babası Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bağlantısı sorulduğunda ise iddiaların doğru olmadığını, kızının kendisini Prens’in yanında güvende hissettiğini söyledi.

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

FORMULA 1 YARIŞLARINDA TANIŞTILAR

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında olmakla suçlanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Lindsay Lohan arasındaki aşk dedikoduları daha önce de basına yansımıştı. Çıkan haberlerde 33 yaşındaki aktris Lohan ve Veliaht Prens'in düzenli olarak mesajlaştığı, hatta prensin Lohan’a kredi kartını verdiği iddia edilmişti. Lindsay Lohan ve Prens’in geçtiğimiz yıl Formula 1 yarışında tanıştıkları belirtilmişti.

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

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