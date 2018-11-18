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Lisansüstü eğitim görecek adaylar ALES'te ter döktü

Akademik kadrolara yapılacak atamalar ile lisansüstü eğitime alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen sonbahar dönemi ALES'in sonuçları 20 Aralık'ta açıklanacak.

AA | 18.11.2018 - 13:17..
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Lisansüstü eğitim görecek adaylar ALES'te ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sonbahar dönemi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3) yapıldı.

150 DAKİKA SÜRDÜ

Sınav için saat 10.00'dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı. Sınav, saat 10.15’te başladı ve testleri cevaplandırmak için adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı.

20 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sınav puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.

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