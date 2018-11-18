Lisansüstü eğitim görecek adaylar ALES'te ter döktü

Bugün Macau'da koşulan Formula 3 yarışında Alman pilot Sophia Floersch korkutucu bir kaza yaptı.

Mehmetçik hem yurt içinde hem de yurt dışında PKK'lı teröristlere dağları mezar ediyor.

Buluşlar, icatlar deryasından kişisel bakıma, süslenmeye ve bunlardan bahsedince doğal olarak kadınlara dair olanlardan bir demet.

Demet Akalın, otoparkta kendisine ayrılan alana Gökhan Keser'in aracını park ettiğini öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

Bırakma kararı alan Merkel'in yerine gelme olasılığı yüksek isimlerden Karrenbauer, Spiegel'e çifte vatandaşlıkla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de Cocu'dan sonra göreve gelen Erwin Koeman'ın bu sezona dair 4 ana hedefi var.

1 CHP'li milletvekili hayatını kaybetti CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’nda bitmesine bir gün kala yine insan seli yaşandı.

3 Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkarken, eşi evi terk eden Maicon'un da psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtildi.

4 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü Adana'da eşinin kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Aysel Y., 1 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.

5 Afganistan'dan Türkiye'ye göç dalgasının sebebi: John Bass Ankara’da Eylül 2014’den Ekim 2017’ye kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapan ve halen ABD’nin Afganistan Büyükelçisi görevini yürüten John Bass, Afganistan'dan Türkiye'ye göçü arttırdı.

6 Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi Teröristlerle masaya oturup alem yapan ABD'lilere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan uyarı geldi.