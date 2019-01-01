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Lise çağındaki gençler motosiklet kazasında can verdi

Hatayda'da motosiklete binen lise öğrencileri, kontrolü kaybederek kaza yapmaları sonucu yola savruldu. Hastaneye kaldırılan iki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA | 01.01.2019 - 16:55..
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Arsuz'a bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nde İskenderun Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Tultak ve arkadaşı Kamil Ekenel, üzerinde bulundukları motosikletin kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu yola savruldu.

Liselilerin ağır yaralandığı kazayı görenler, sağlık ekibinden yardım istedi.

GENÇLER KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tultak ve Ekenel'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eren Tultak ve Kamil Ekenel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lise çağındaki gençler motosiklet kazasında can verdi

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