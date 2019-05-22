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Lise öğrencileri bıçaklı kavgaya tutuştu

Üsküdar'da liseliler arasında parkta çıkan kavgada, 3 öğrenci bıçaklanarak yaralandı.

DHA | 22.05.2019 - 17:06..
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İstanbul Üsküdar'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki öğrenci grubu, okul çıkışında parkta buluştu.

BIÇAKLI KAVGA

Taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada, 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise öğrencileri bıçaklı kavgaya tutuştu

PARKTAN KAÇAN ÖĞRENCİLER ARANIYOR

Yaralı öğrenciler, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan ve parktan kaçan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

Lise öğrencileri bıçaklı kavgaya tutuştu

Lise öğrencileri bıçaklı kavgaya tutuştu

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