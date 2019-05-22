Lise öğrencileri bıçaklı kavgaya tutuştu

İstanbul Üsküdar'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki öğrenci grubu, okul çıkışında parkta buluştu.
BIÇAKLI KAVGA
Taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada, 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
PARKTAN KAÇAN ÖĞRENCİLER ARANIYOR
Yaralı öğrenciler, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan ve parktan kaçan öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.