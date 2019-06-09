Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hidayet Kılcan'ın danışmanlığında 14 yaşındaki öğrenciler Yüksel Yurtbahar ve Egemen Bozca, 'Yapay Zeka ile Araçlardaki Çocuk Kilitlerinin Kontrolü' projesini hayata geçirdi.

TÜBİTAK ÜÇÜNCÜ SEÇTİ

9 aylık çalışmanın ardından projeye hayat veren Yurtbahar ve Bozca, Ar-Ge çalışmalarının ardından literatür taraması da yaptı. Öğrenciler katıldıkları 50'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye finalinde 3'üncü oldu.

ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR ARAÇTA KULLANILMADI

Yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 0-12 yaş arası çocuklar araçların arka koltuklarına oturduğunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor ve arka kapılardaki çocuk kilidini otomatik olarak aktif hale getiriyor. Sistemi bilgisayardan ilk aşamada kontrol eden öğrenciler, bu projenin herhangi bir araçta kullanılmadığını söyledi. Danışman öğretmen ve öğrenciler, yaptıkları projenin yerli otomobilde kullanılması çağrısında bulundu.

Lise öğrencileri çocuklar için yüz tanıma sistemi yaptı VİDEO



2018-2019 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ TEMASI 'YAPAY ZEKA'

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018- 2019 eğitim öğretim yılının temasını 'yapay zeka' olarak belirlediğini söyledi.

PROJE KISA SÜREDE TASARIMA DÖNÜŞTÜ

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Hidayet Kılcan, 2018 yılı eylül ayında başladıkları proje çalışmasının kısa sürede tasarıma dönüştüğünü dile getirerek, projenin detaylarını paylaştı. Kılcan, "Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız araçların arka kapılarındaki çocuk kilitlerinin sürücülere fazlasıyla sıkıntı yaşattığı, o kapıyı sürekli açıp kapatmak istemediklerini gözlemledik. Yapay zekalı yüz tarama yaparak, kontrol edebileceğimizi düşündük ve böyle bir çalışmaya başladık." diye konuştu.

"YERLİ OTOMOBİLİN KAPILARINA TALİBİZ"

Hazırladıkları sistemin yerli otomobilde kullanılması için yerli otomobil CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'a seslenen Kılcan, yerli otomobilin kapılarına talip olduklarını söyledi. Öğrenci Egemen Bozca sadece çocuğa yakın olan kısmın kilitlendiğini aktarırken, bir diğer öğrenci Yüksel Yurtbahar da kamera sisteminin yüz algılama özelliği sayesinde tasarımın çalıştığını dile getirdi.